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Agguato fallito a Porto Empedocle, cameriere sfugge ad attentato e riesce a salvarsi 

Il cameriere, appena uscito dalla pizzeria, è stato affiancato da una moto con due persone a volto travisato. Uno di loro ha estratto una pistola

Pubblicato 5 minuti fa
Da Giuseppe Castaldo

Agguato fallito a Porto Empedocle. Un cameriere è sfuggito ad un attentato riuscendosi a mettersi in salvo per le vie del centro. È accaduto la scorsa notte nel centro di Vigata. Il giovane lavoratore aveva appena finito il turno in una pizzeria quando, mentre percorreva via IV Novembre nei pressi di piazza Italia, è stato affiancato da uno scooter con due persone a volto travisato.

Il passeggero del mezzo a due ruote ha estratto una pistola puntandogliela contro. Non è chiaro se abbia tentato di esplodere colpi ma, la cosa certa, è che il cameriere è fuggito tra i vicoli alla vista dell’arma. L’aggressore lo ha rincorso senza successo. Così il conducente della moto ha provato ad investirlo più volte con scarsi risultati. Sul grave episodio, dai contorni inquietanti, indagano i carabinieri

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