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Caos al Pronto soccorso, insulta personale sanitario e polizia: denunciato 

Era in attesa di essere visitato quando - per motivi non chiari - ha perso le staffe cominciando ad insultare il personale sanitario in servizio

Pubblicato 10 minuti fa
Da Redazione

Un cinquantatreenne di Sciacca è stato denunciato per minaccia a pubblico ufficiale dopo avere creato il caos al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II. L’uomo, secondo quanto ricostruito, era in attesa di essere visitato quando – per motivi non chiari – ha perso le staffe cominciando ad insultare il personale sanitario in servizio. La situazione si è fatta incandescente e qualcuno ha chiamato il numero unico di emergenza. All’arrivo della polizia il 53enne avrebbe tentato di aggredire gli agenti. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica.

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