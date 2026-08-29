Caos al Pronto soccorso, insulta personale sanitario e polizia: denunciato 

Un cinquantatreenne di Sciacca è stato denunciato per minaccia a pubblico ufficiale dopo avere creato il caos al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II. L’uomo, secondo quanto ricostruito, era in attesa di essere visitato quando – per motivi non chiari – ha perso le staffe cominciando ad insultare il personale sanitario in servizio. La situazione si è fatta incandescente e qualcuno ha chiamato il numero unico di emergenza. All’arrivo della polizia il 53enne avrebbe tentato di aggredire gli agenti. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica.