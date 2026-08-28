Colpisce la moglie con un pugno al volto, arrestato 54enne

Un 54enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Milazzo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, commessi ai danni della moglie, 48enne. L’arresto è stato eseguito ieri dai militari che erano intervenuti presso l’abitazione della coppia dopo che il 118 aveva segnalato una lite in famiglia. Stando a quanto ricostruito, l’uomo avrebbe colpito violentemente la moglie con un pugno al volto, mentre era presente anche il figlio, minorenne. Dopo i successivi approfondimenti investigativi, è stato portato in carcere a Barcellona Pozzo di Gotto. La vittima è stata trasportata all’ospedale di Milazzo per ricevere le cure del caso.