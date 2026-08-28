Messina

Colpisce la moglie con un pugno al volto, arrestato 54enne

L'uomo avrebbe colpito violentemente la moglie con un pugno al volto, mentre era presente anche il figlio, minorenne

Pubblicato 28 minuti fa
Da Redazione

Un 54enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Milazzo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, commessi ai danni della moglie, 48enne. L’arresto è stato eseguito ieri dai militari che erano intervenuti presso l’abitazione della coppia dopo che il 118 aveva segnalato una lite in famiglia. Stando a quanto ricostruito, l’uomo avrebbe colpito violentemente la moglie con un pugno al volto, mentre era presente anche il figlio, minorenne. Dopo i successivi approfondimenti investigativi, è stato portato in carcere a Barcellona Pozzo di Gotto. La vittima è stata trasportata all’ospedale di Milazzo per ricevere le cure del caso.

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