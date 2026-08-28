Caltanissetta

Quattro suicidi in quindici giorni, attivi servizi psicologia e psichiatria a Niscemi

"In soli 15 giorni a Niscemi si sono verificati quattro suicidi". A renderlo noto, e' stato il sindaco, Massimiliano Conti

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

“In soli 15 giorni a Niscemi si sono verificati quattro suicidi”. A renderlo noto, e’ stato il sindaco, Massimiliano Conti, nel corso di un incontro svoltosi a Gela in occasione della visita effettuata all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela dall’assessore alla Salute, Marcello Caruso.

Il sindaco, nel sottolineare che “Niscemi e’ un Comune franato” aveva anche chiesto di attivare il servizio di psicologia. All’incontro era presente anche il manager dell’Asp di Caltanissetta, Salvatore Ficarra. Adesso arriva la risposta dell’Asp di Caltanissetta. Dal primo settembre, presso la Casa di Comunita’ “Suor Cecilia Basarocco” saranno attivati nuovi servizi dedicati alla salute mentale. Sara’ disponibile, ogni martedi’, l’ambulatorio di Psichiatria mentre quello di Psicologia sara’ attivo per 20 ore settimanali con la presenza di una psicologa dedicata alla comunita’ di Niscemi, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente gli interventi di prevenzione, ascolto, sostegno e presa in carico delle persone e delle situazioni di fragilita’.

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