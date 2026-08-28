Lite a colpi di casco e furto in un supermercato, 3 arresti

È di tre arresti il bilancio dei controlli eseguiti dai Carabinieri di Palermo, impegnati a garantire la sicurezza stradale e la tutela delle attività commerciali della città. Il primo episodio ha avuto luogo nel cuore del centro cittadino, all’incrocio tra via Roma e via Cavour. A causa di una mancata precedenza, è scoppiata una violenta lite per futili motivi di viabilità tra un giovane di 23 anni, residente a Palermo e a bordo del proprio motociclo, e un automobilista di 54 anni originario del torinese. Al culmine della discussione, il motociclista ha colpito violentemente alla testa l’automobilista utilizzando il proprio casco. La vittima, soccorsa e trasportata presso l’Ospedale Civico, è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni.

L’aggressore 23enne è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali. Il gip ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura dell’obbligo di dimora. In un secondo intervento, i militari sono entrati in azione all’interno di una struttura commerciale a seguito di una chiamata d’emergenza giunta al 112. Due giovani tunisini di 20 e 22 anni sono stati notati dalla vigilanza interna grazie alle telecamere di sicurezza mentre si muovevano con atteggiamento sospetto tra le corsie. Dopo avere forzato i sistemi anti-taccheggio, i due si sono appropriati di due bottiglie di liquore e una confezione di calzini, tentando di superare le casse senza pagare. Scoperti, per assicurarsi la fuga hanno strattonato e spintonato l’addetto alla sicurezza, trasformando il furto in una vera e propria rapina impropria. L’arrivo dell’equipaggio del Nucleo Radiomobile ha consentito di bloccare i due malviventi. La perquisizione ha permesso di recuperare non solo la merce sottratta, ma anche una maglietta e una pinza con ancora le etichette attaccate, contenute all’interno del loro zaino. Entrambi gli arresti per rapina impropria sono stati convalidati dal gip del Tribunale di Palermo. I due indagati sono stati accompagnati presso la casa circondariale Pagliarelli.