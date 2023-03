Agrigento, esce per una passeggiata e qualcuno gli devasta l’auto 

Spiacevole sorpresa per un commerciante cinquantatreenne di Favara nella giornata di domenica. L’uomo si era recato a San Leone per una passeggiata mattutina ma al momento di riprendere l’automobile che aveva parcheggiato poco prima l’ha ritrovata completamente danneggiata.

Qualcuno, forse aspettando che si allontanasse, ha infatti rigato l’intera carrozzeria della sua Jeep Compass utilizzando un oggetto appuntito. Ingente il danno.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. La procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta per danneggiamento. Al via le indagini per risalire ai responsabili. Non è chiaro se si tratti di un raid vandalico o di un gesto mirato.