Agrigento, ladri “visitano” il negozio di elettronica Montante 

Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti sono riusciti a fare irruzione all’interno del negozio di elettronica Montante, in via Dinoloco. I malviventi hanno tagliato una parte delle inferriate a protezione dell’ingresso e sono entrati nell’attività commerciale. Una volta dentro hanno portato via alcuni prodotti elettronici e le monete di un distributore automatico di snack. Ancora da quantificare il bottino e il danno arrecato.

A fare la scoperta è stato il titolare la mattina seguente. Il commerciante ha allertato i carabinieri presentando poi una denuncia contro ignoti. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. I carabinieri hanno avviato le indagini. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza in zona.