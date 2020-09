Agrigento, nuovo caso di coronavirus: positiva donna rientrata dalla Sardegna

Nuovo caso di coronavirus, il terzo nel giro di poche ore, ad Agrigento. A comunicarlo è il sindaco Lillo Firetto: “Si tratta di una persona che è tornata da un viaggio in Sardegna. Si trova in isolamento e si sta attuando per i suoi contatti il protocollo previsto.”

Nella serata di ieri altri due tamponi erano risultati positivi nella Città dei Templi: si tratta di un uomo e una donna. Il primo, presenta tutti i sintomi del caso, mentre la seconda ha scoperto di aver contratto il virus in seguito ad alcuni accertamenti in vista di una imminente operazione. Nessuno dei due aveva effettuato viaggi fuori dalla Sicilia o all’estero.