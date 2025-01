Agrigento2025, Schifani chiama tutti a rapporto: le priorità sono acqua, pulizia e viabilità 

Nuovo tavolo operativo alla Regione per Agrigento Capitale della Cultura italiana 2025. Lo ha convocato questa mattina e lo ha presieduto già nel primo pomeriggio di oggi il presidente Renato Schifani per affrontare nel dettaglio alcune delle questioni più urgenti ancora aperte. Alla riunione hanno partecipato, oltre all’assessore regionale alle Infrastrutture alla mobilità Alessandro Aricò, anche numerosi dirigenti generali dei dipartimenti che saranno direttamente interessati negli interventi da mettere in campo e, in videoconferenza, i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Agrigento.

“Dobbiamo dare riposte immediate al territorio su temi indifferibili che riguardano lo svolgimento di questo anno così speciale. Le questioni da affrontare sono tante e serve la massima collaborazione istituzionale. Abbiamo chiesto al Comune – ha detto Schifani – di lavorare a testa bassa fino al pieno raggiungimento dell’obiettivo. Noi, da parte nostra, non ci stiamo risparmiando e stiamo mettendo in campo ogni struttura regionale interessata e ogni risorsa economica e finanziaria disponibile. Non si parla solo di Agrigento, infatti, ma si tratta di qualcosa che riguarda la Sicilia nella sua interezza. Abbiamo tutta l’intenzione di sfruttare questa straordinaria opportunità per dare lustro alla nostra terra”.

Tra gli interventi più urgenti emersi durante la riunione: la risoluzione dei problemi di approvvigionamento idrico delle strutture ricettive del centro storico, la sistemazione e la realizzazione di aree parcheggio e l’organizzazione di un servizio navette, la manutenzione della viabilità e dell’illuminazione stradale, la bonifica di micro discariche presenti in aree pubbliche, la pulizia delle strade, la realizzazione di un sistema di bagni pubblici e la sistemazione del verde e dell’arredo urbano, comprese l’installazione di alcune pensiline. Per alcuni di questi obiettivi, la Regione ha dato la propria disponibilità a intervenire direttamente e subito, affidandosi a servizi in house, così da operare con la massima celerità. Nello specifico la Protezione civile regionale si occuperà del migliore approvvigionamento idrico per le strutture ricettive del centro storico; il dipartimento dello Sviluppo rurale provvederà alla pulizia delle aree verdi e del ciglio delle strade; infine, l’assessorato delle Infrastrutture stipulerà convenzioni con società di trasporto per l’attivazione dei servizi di navetta. La riunione è stata aggiornata a giovedì prossimo.