Apertura

Ai domiciliari per stalking danneggia quattro volte il braccialetto elettronico, arrestato

I carabinieri di Sciacca hanno individuato e arrestato un 39enne agrigentino. L’uomo si trova adesso in carcere

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

Sottoposto al divieto di avvicinamento all’ex moglie per un caso di stalking, e già ai domiciliari, danneggia per ben quattro volte il braccialetto elettronico e alla quinta – addirittura – si rende irreperibile non facendosi trovare dalle forze dell’ordine. I carabinieri di Sciacca hanno individuato e arrestato un 39enne agrigentino. L’uomo si trova adesso in carcere.

L’indagato era stato arrestato una prima volta nel dicembre 2024 per aver rimosso il braccialetto elettronico. A questo episodio – tra settembre e dicembre dell’anno successivo – se ne sono aggiunti altri quattro dimostrando un atteggiamento di sfida e di insofferenza alle prescrizioni che gli sono state imposte. Dopo le formalità di rito il 39enne è stato trasferito in carcere. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Catania

Corsa clandestina di cavalli scoperta grazie ai droni, 15 denunce
Apertura

Ai domiciliari per stalking danneggia quattro volte il braccialetto elettronico, arrestato
Apertura

Tentano furto ma vengono scoperti dai proprietari di casa, ladri in fuga a Comitini
Apertura

“Perde bimbo al nono mese di gravidanza e resta sterile”, assolti due medici 
Apertura

Meccanico scomparso su un peschereccio, gip non archivia e dispone nuove indagini 
Cronaca

Infortunio mortale sul lavoro: perde la vita un tecnico campano
banner italpress istituzionale banner italpress tv