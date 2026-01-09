Palermo

Finti finanzieri rubano a casa di un’anziana gioielli per 100 mila euro 

Fingendosi finanzieri che dovevano catalogare i gioielli che una 88enne di Palermo teneva nella cassaforte di casa hanno depredato l'anziana

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Quattro o cinque persone, fingendosi finanzieri che dovevano catalogare i gioielli che una 88enne di Palermo teneva nella cassaforte di casa hanno depredato l’anziana dei suoi preziosi e poi sono fuggite. La stima della refurtiva è di circa 100mila euro. Sul caso indaga la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della scientifica per cercare tracce utili per risalire ai ladri. Sono state acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza del palazzo e della zona. 

