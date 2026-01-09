Trovato privo di vita all’interno della sua abitazione: dramma a Canicattì

Un pensionato di Canicatti è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione in via Lepanto nella serata di ieri.

Dopo la segnalazione da parte di alcuni vicini sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118; quest’ultimi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, legato con molta probabilità ad un arresto cardio circolatorio.