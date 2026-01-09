Palermo

Rubano merce da negozio e aggrediscono il titolare, arrestati due minorenni

Denunciato anche un 19enne, tutti ritenuti responsabili di rapina impropria e lesioni personali aggravate.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, hanno arrestato due minorenni di 15 e 16 anni e, denunciato, un 19enne, tutti ritenuti responsabili di rapina impropria e lesioni personali aggravate. 

I militari sono intervenuti su segnalazione del Numero Unico di Emergenza “112”, all’interno di un centro commerciale dove è stata segnalata la presenza di una persona ferita alla testa.

Gli immediati accertamenti svolti dai Carabinieri, anche attraverso le immagini estrapolate dal sistema di video-sorveglianza, ha consentito di ricostruire i fatti e identificare i tre presunti autori dell’aggressione che, si stavano allontanando dall’esercizio commerciale con della merce non pagata.

I tre ragazzi scoperti dal titolare, nel tentativo di allontanarsi, non hanno esitato a colpire il malcapitato alla testa, aggredendo anche il figlio intervenuto in sua difesa.

I due minori rintracciati, subito dopo l’aggressione, all’interno delle proprie abitazioni sono stati arrestati, mentre il maggiorenne allo stato irreperibile è stato denunciato in stato di libertà.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto per i due minorenni l’obbligo di permanenza in casa.

