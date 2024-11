Akragas, ufficiale: Bonfatto esonerato, al suo posto Giancarlo Favarin

Adesso è ufficiale: l’Akragas solleva dall’incarico Lillo Bonfatto e affida la panchina all’esperto Giancarlo Favarin

Al mister vanno i ringraziamenti per la dedizione, la professionalità dimostrata e per il lavoro fin qui svolto. Il club biancoazzurro gli augura il meglio per il prosieguo della propria carriera, precisando che “tale esonero è avvenuto su indicazione dei nuovi soci”.

Giancarlo Favarin, originario di Marina di Pisa, dovrebbe firmare ufficialmente nei prossimi giorni. È un allenatore di grande esperienza, competente e dal grande carisma, che può vantare oltre 700 panchine tra Serie D e C. Lo scorso anno ha allenato il Livorno in Serie D. Nella sua lunga carriera ha vinto sei campionati tra i professionisti con squadre del calibro di Lucchese, Aglianese, Andria, Castelnuovo e Venezia.

Alla guida della Lucchese, nella stagione 2009/2010, ottiene la promozione in C1 e vince anche la Supercoppa Lega di Serie C, vedendosi così assegnare la “panchina d’oro di serie C”.