Al supermercato con la mascherina abbassata: 400 euro di multa a dipendente

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle norme anti-covid soprattutto all’interno degli esercizi pubblici nell’agrigentino. Un dipendente di un supermercato di Villaseta è stato sanzionato con una multa di 400 euro perché sorpreso all’interno del locale con la mascherina abbassata. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Nella giornata di lunedì, invece, la Polizia Locale di Agrigento è intervenuta in via Atenea dove ha formalmente richiamato un commerciante che, dopo aver chiuso l’attività alle 18 come prevede il nuovo decreto, ha aumentato la musica a tutto volume in segno di protesta. Per lui solamente un richiamato, dopo un confronto con gli stessi agenti, e poi il ritorno alla normalità.