Aragona, auto in corsa travolge mucca sulla Ss 189: morto il bovino, feriti i passeggeri

Un incidente stradale si è verificato questa notte lungo la strada statale 189, nei pressi del bivio di Aragona. Un’auto in corsa ha travolto una mucca che improvvisamente è sbucata nel bel mezzo della carreggiata. L’impatto è stato violento e per il bovino non c’è stato nulla da fare.

Feriti lievemente gli occupanti del mezzo. La parte anteriore del veicolo è stata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Agrigento.