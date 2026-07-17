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Atti sessuali con la nipote, 6 anni di carcere a commerciante agrigentino 

L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe ceduto eroina alla nipote costringendola in seguito a subire atti sessuali

Pubblicato 9 minuti fa
Da Redazione

Sei anni di reclusione per aver compiuto atti sessuali con la nipote e averle ceduto anche dosi di eroina. I giudici del tribunale di Sciacca hanno condannato un 55enne commerciante del posto. I pm avevano chiesto la condanna dell’imputato a 13 anni di reclusione. Il collegio ha però disposto l’assoluzione per alcune ipotesi di reato contestate.

La vicenda risale al 2016. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe ceduto eroina alla nipote costringendola in seguito a subire atti sessuali. Il commerciante si è sempre difeso dicendo di aver aiutato economicamente la parente. Tra le accuse vi era anche un’altra ipotesi di abusi sessuali, nei confronti di un’altra donna, che però non è stata riconosciuta dal tribunale. 

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