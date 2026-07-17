Trapani

Appicca incendio e brucia 20 ettari di macchia mediterranea, arrestato

Nell’occasione andarono distrutti circa 20 ettari di macchia mediterranea

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno eseguito una misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Trapani, che dispone la sottoposizione agli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica nei confronti di un soggetto originario della zona. 

L’uomo è ritenuto gravemente indiziato del reato di incendio boschivo con l’aggravante di aver arrecato danno su aree o specie animali o vegetali protette e si riferisce all’evento incendiario che il 2 giugno u.s. aveva interessato la località di Baia Santa Margherita. Nell’occasione andarono distrutti circa 20 ettari di macchia mediterranea e le fiamme furono domate dai Vigli del Fuoco e dal Corpo Forestale dello Stato anche solo grazie all’intervento di mezzi arei.

In particolare il tempestivo intervento dei Carabinieri, poco dopo il propagarsi delle fiamme, aveva permesso di raccogliere importanti informazioni testimoniali che indicavano un uomo che mentre si trovava a bordo della propria autovettura veniva notato lanciare dal finestrino un ordigno infiammabile che a contatto con la vegetazione innescava immediatamente l’incendio. I successivi accertamenti permettevano di identificare compiutamente l’uomo e raccogliere ulteriori indizi di reità nei suoi confronti in ordine all’episodio incendiario.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Ars, Luigi Salvaggio deputato regionale dopo l’arresto di Riccardo Gallo 
Apertura

Atti sessuali con la nipote, 6 anni di carcere a commerciante agrigentino 
Agrigento

Aggredisce e maltratta la moglie, arrestato operaio agrigentino 
Apertura

In fiamme auto e abitazione di due operai a Favara, indagini 
di Gioacchino Schicchi

Inchiesta Cefpas, il Gip: assunzione Reina “operazione politica” a favore di La Rocca Ruvolo, atti trasferiti alla Corte dei Conti
banner italpress istituzionale banner italpress tv