In fiamme auto e abitazione di due operai a Favara, indagini 

Due incendi, la cui natura è al vaglio degli investigatori, sono divampati in altrettante zone di Favara danneggiando un’abitazione e un’auto di proprietà di due operai. Il primo rogo è avvenuto in via Fonti Canali. Le fiamme hanno interessato la casa di un 38enne operaio.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la zona. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Il secondo rogo, invece, si è verificato in via Giuliano Guazzelli. A bruciare la Volkswagen Golf di proprietà di un operaio 45enne del posto. Anche in questo caso sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. La natura di entrambi gli episodi è al vaglio degli investigatori e non viene esclusa alcuna ipotesi.