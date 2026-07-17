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In fiamme auto e abitazione di due operai a Favara, indagini 

In fiamme l’auto di un 45enne e parte di un’abitazione di un 38enne, entrambi operai di Favara

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Due incendi, la cui natura è al vaglio degli investigatori, sono divampati in altrettante zone di Favara danneggiando un’abitazione e un’auto di proprietà di due operai. Il primo rogo è avvenuto in via Fonti Canali. Le fiamme hanno interessato la casa di un 38enne operaio.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la zona. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Il secondo rogo, invece, si è verificato in via Giuliano Guazzelli. A bruciare la Volkswagen Golf di proprietà di un operaio 45enne del posto. Anche in questo caso sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. La natura di entrambi gli episodi è al vaglio degli investigatori e non viene esclusa alcuna ipotesi. 

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