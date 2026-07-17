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Ars, Luigi Salvaggio deputato regionale dopo l’arresto di Riccardo Gallo 

Il consigliere comunale di Canicattì “sostituirà” il deputato agrigentino finito ai domiciliari per corruzione

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Luigi Salvaggio, consigliere comunale di Canicattì, diventerà a breve un nuovo deputato regionale in sostituzione di Riccardo Gallo, parlamentare agrigentino finito ieri agli arresti domiciliari per corruzione.

Salvaggio, 48 anni, esponente di Forza Italia, resterà all’Assemblea Regionale Siciliana almeno fino a quando non sarà revocata la misura cautelare all’ex coordinatore provinciale del partito forzista. Bisognerà, però, attendere l’ufficialità che potrebbe arrivare nelle prossime ore e cioè quando la Segreteria generale sospenderà Riccardo Gallo. Salvaggio è originario di Canicattì, attuale consigliere comunale, dirigente aziendale ed amministratore di società operanti nel settore della compravendita di autoveicoli.

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