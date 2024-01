Licata, danno fuoco ad auto e vengono incastrati dalle telecamere: denunciati

E’ certa la natura dolosa del rogo dell’auto, una Renault Twingo parcheggiata in via Giarretta, che si è sviluppato nella tarda serata di ieri in pieno città a Licata.

Indagine lampo da parte dai Carabinieri della compagnia che dopo aver preso visione delle telecamere di videosorveglianza della zona, hanno individuato e denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento due soggetti, un uomo e una donna del luogo. Dalle immagini infatti si vedono due persone intente a mettere in atto l’episodio criminale; il mezzo coinvolto nel rogo è andato completamente distrutto mentre un’altra auto è rimasta lievemente danneggiata.