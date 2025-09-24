Agrigento

Tentano di rubare in una gioielleria in via Atenea, “caccia” a due donne 

Due donne hanno tentato il “colpo” in una gioielleria a pochi passi dalla via Atenea, il titolare le mette in fuga

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

Più che una rapina sembrerebbe essere stato un tentativo, piuttosto maldestro, di furto. Due donne – italiane – si sono presentate questo pomeriggio in una gioielleria in via Cesare Battisti, a pochi passi dalla centralissima Porta di Ponte, tentando di rubare gioielli e preziosi.

Il titolare dell’esercizio commerciale, capendo le intenzioni delle malviventi, è stato in grado di metterle in fuga e chiamare immediatamente la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti. Al vaglio degli investigatori le numerose telecamere in zona he serviranno a dare un volto alle due donne. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Tentano di rubare in una gioielleria in via Atenea, “caccia” a due donne 
Apertura

Droga tra Agrigento, Licata e Canicattì: prosciolti quattro imputati 
Politica

Porto Empedocle, stato di agitazione dei dipendenti comunali
Agrigento

Agrigento si prepara alla riapertura ufficiale del Circolo dei Nobili
Trapani

Ryanair torna a investire sull’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi
Apertura

La morte di Marco Chiaramonti, dirigente comunale indagato per omicidio colposo 