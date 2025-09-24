Tentano di rubare in una gioielleria in via Atenea, “caccia” a due donne 

Più che una rapina sembrerebbe essere stato un tentativo, piuttosto maldestro, di furto. Due donne – italiane – si sono presentate questo pomeriggio in una gioielleria in via Cesare Battisti, a pochi passi dalla centralissima Porta di Ponte, tentando di rubare gioielli e preziosi.

Il titolare dell’esercizio commerciale, capendo le intenzioni delle malviventi, è stato in grado di metterle in fuga e chiamare immediatamente la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti. Al vaglio degli investigatori le numerose telecamere in zona he serviranno a dare un volto alle due donne.