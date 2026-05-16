Agrigento omaggia l’avvocato e giurista Giuseppe Grillo: intitolato piazzale in via Atenea

Ad Agrigento al mattino di oggi nel piazzale antistante la Chiesa di San Giuseppe, in via Atenea, si è svolta la cerimonia di intitolazione del Largo all’avvocato e giurista Giuseppe Grillo, a venti anni dalla morte. Tantissimi hanno partecipato all’iniziativa, condividendo le manifestazioni di stima e affetto espresse da quanti sono intervenuti.

In proposito, il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, afferma: “Oggi intitoliamo questa parte della città all’Avvocato Giuseppe Grillo, giurista di altissimo profilo, uomo di cultura e figura illustre che ha lasciato un’impronta profonda nella storia civile e professionale di Agrigento. Un maestro che ha formato generazioni di avvocati, trasmettendo competenza, etica e senso delle istituzioni. Intitolargli questo spazio pubblico significa fare in modo che il suo nome continui a parlare alle nuove generazioni, così come l’Avvocato Grillo ha insegnato con il suo esempio di cultura, equilibrio, libertà di pensiero e amore autentico per Agrigento.”

E l’avvocato Nicola Grillo, figlio di Giuseppe Grillo, aggiunge: “Voglio ringraziare il nostro sindaco per aver sposato questa iniziativa, il prof. Settimio Biondi, l’amico Carmelo Cantone e tutti coloro i quali si sono impegnati per aver ottenuto questo risultato. Un ringraziamento particolare all’avvocato Basilio Vella che si è adoperato e ha consentito di raggiungere questo traguardo che dà un contributo alla memoria della nostra città soprattutto per ciò che significa avere un cittadino che viene ricordato come esempio di guida e di vita.”