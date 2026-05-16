La “Balena” arriva nelle scuole dell’Agrigentino: al via il grande progetto di riciclo nel territorio
La grande scultura del progetto “Balena” approda nelle scuole del versante occidentale della provincia di Agrigento grazie alla SRR Ato Agrigento Ovest
La grande scultura del progetto “Balena” approda nelle scuole del versante occidentale della provincia di Agrigento grazie alla SRR Ato Agrigento Ovest, che continua a distinguersi per un impegno costante nella sensibilizzazione alla raccolta differenziata, al riciclo e alla cultura della sostenibilità.
La scultura, lunga sette metri e realizzata dall’artista Antonella Cirrito, nasce da una raccolta collettiva di 20.000 bottiglie di plastica ripulite, private di tappo ed etichetta e tagliate a mano per ottenere migliaia di riccioli luminosi. Un simbolo potente di trasformazione e responsabilità ambientale, capace di parlare ai più giovani attraverso l’arte.
Dal 2023 la “Balena” ha già percorso oltre 3.000 chilometri, toccando piazze, scuole, associazioni e istituzioni in tutta la Sicilia. Un vero progetto di comunità: associazioni del territorio di Cerda e scuole di ogni ordine e grado hanno raccolto migliaia di bottiglie poi trasformate in opera d’arte e restituite alla collettività.
IL CALENDARIO
19 maggio – Sciacca – I.C. Dante Alighieri, Plesso S. Agostino, 20 maggio – Sciacca – I.C. Dante Alighieri, Plesso Rione Marina, 21 maggio – Caltabellotta – I.C. A.G. Roncalli, Plesso De Amicis, 25 maggio – Sciacca – I.C. A. Inveges, Plesso Fazello, 26 maggio – Lucca Sicula – I.C. A.G. Roncalli, Plesso Via Aia, 27 maggio – Burgio – I.C. A.G. Roncalli, Plesso Centrale, 28 maggio – Cianciana – I.C. A. Manzoni, Plesso Mamo, 29 maggio – Ribera – I.C. F. Crispi, Plesso Cufalo.
Un percorso che oltre alla SRR, alle istituzioni cittadine e naturalmente all’artista, coinvolgerà centinaia di studenti, trasformando ogni tappa in scoperta, conoscenza e sensibilizzazione. «Sarà un momento di partecipazione e bellezza – dice il Presidente della SRR Agrigento Ovest Vito Marsala – che invita a riflettere sul rapporto tra uomo, ambiente e futuro. Dopo “La differenziata non va in vacanza” (2024) e “Messaggero dell’ambiente” (2025), continuiamo a portare nelle scuole un messaggio chiaro: riciclare è un gesto che cambia il mondo. La Balena ne è un simbolo, trasformando la plastica in arte e consapevolezza».