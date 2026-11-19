Una bambina di 6 anni, originaria della Costa d’Avorio, risulta dispersa nel naufragio di un barchino di sette metri che si è ribaltato ed e’ affondato al largo di Lampedusa. Cinquanta persone, fra cui dieci donne e tre minori, sono state salvate dai militari della motovedetta Cp324 della guardia costiera e sbarcate durante la notte al molo Papa Francesco.

L’imbarcazione, partita da Sfax, in Tunisia, si è rovesciata su un fianco poco prima di essere intercettata dai soccorritori, facendo precipitare in mare tutti gli occupanti. I militari sono riusciti a recuperare cinquanta persone, ma della bambina non è stata trovata traccia. I superstiti provengono da Burkina Faso, Benin, Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea e Mali. Secondo quanto ricostruito dopo il salvataggio, la piccola e’ l’unica persona che manca all’appello