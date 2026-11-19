Ha “agganciato” un pensionato di 87 anni con una banale scusa e, durante una conversazione all’apparenza amichevole, gli ha sfilato la collana d’oro che indossava. È successo a Menfi dove una ladra è fuggita con il prezioso accessorio.

A denunciare il furto è stato lo stesso anziano che ha raccontato di essere stato avvicinato dalla donna nei pressi di via Roma mentre stava facendo una passeggiata. Dopo un cordiale scambio di battute si è ritrovato senza collana con la donna che si è dileguata a piedi per le strade del paese. Al via le indagini per risalire alla responsabile.