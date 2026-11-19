Grande festa per lo straordinario traguardo raggiunto dalla Fiamma Gialla più anziana della provincia di Agrigento: il Vice Brigadiere in congedo Biagino Iamartino che il 18 novembre ha celebrato il proprio centesimo compleanno.

Nell’occasione, gli appartenenti alla Compagnia della Guardia di Finanza di Sciacca e alla locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.) – che vanta anche lo stesso V.Brig. Iamartino tra i propri soci fondatori – si è stretta attorno al festeggiato per celebrare lo storico anniversario. Hanno preso parte all’evento il Comandante Provinciale di Agrigento, Colonnello Gabriele Baron, insieme al Comandante della Compagnia di Sciacca, Capitano Stefano Lupo, e ad una rappresentanza di militari del Reparto. Per l’A.N.F.I. è intervenuto il Presidente della Sezione, Cav. Mar. Franco Zerilli, unitamente ad altri componenti del direttivo e soci. Originario del Molise, dove è nato a Guardiaregia (CB) nel lontano 1926, il Vice Brigadiere Iamartino vanta un lungo e prestigioso percorso al servizio del Paese. Prima di indossare le Fiamme Gialle, tra il 1947 e il 1948 prestò servizio nella Marina Militare, imbarcandosi anche sulla celebre nave scuola Amerigo Vespucci.

Il 14 luglio 1949 l’arruolamento nelle fila della Guardia di Finanza: dopo aver frequentato la Scuola Nautica di Gaeta, ha prestato servizio nel contingente di “mare” del Corpo, operando lungo le coste italiane, presso la Brigata di Arbatax, in Sardegna, sull’isola di Ventotene, nell’arcipelago delle Pontine, e alla Squadra Porto di Napoli. Il profondo legame con la Sicilia si allaccia al periodo trascorso al porto di Palermo, fino al 1976, anno in cui è approdato a Sciacca, dove ha successivamente concluso il servizio attivo con il grado di Vice Brigadiere. Il Vice Brigadiere Iamartino, visibilmente commosso per la vicinanza delle Istituzioni e dei colleghi di ogni generazione, ha ringraziato i presenti condividendo con entusiasmo i propri ricordi di vita in uniforme.