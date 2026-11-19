Nel cuore dei sicani, nell’opera d’arte a mille metri d’altitudine, il teatro Andromeda, si terrà domenica 29 novembre, alle ore 11, il premio “Controvento”, riconoscimento dedicato alla memoria dell’artista e imprenditore Lorenzo Reina scomparso lo scorso dicembre. Il premio verrà assegnato alle figure capaci di generare visione, innovazione e trasformazione nei territori attraverso pratiche artistiche, culturali e imprenditoriali. All’ombra del teatro che rappresenta la più grande opera costruita da Reina, cui l’artista ha dedicato gran parte della sua vita, talenti e imprenditori si siederanno in una giornata che vuole premiare anche l’intraprendenza imprenditoriale, caratteristica di Lorenzo Reina, che unita al suo genio, lo ha portato a diventare uno dei maggiori artisti in Italia. Il premio, promosso e curato dall’associazione “Via delle rondini” e dalla famiglia Reina, in collaborazione con la Smap e realizzato grazie al sostegno dell’Assemblea regionale siciliana e del libero consorzio comunale di Agrigento, coincide con l’inaugurazione della mostra collettiva d’arte “Omphalos”, che prende spunto da un’opera di Reina e raccoglie le fatiche di altri artisti siciliani in una grande esposizione che vuole celebrare l’eredità artistica del grande scultore.

“L’eredità di Lorenzo Reina non è soltanto nelle opere che ci ha lasciato, ma nel suo modo di guardare al territorio, di interpretarne le risorse e immaginare possibilità che prima non esistevano – spiega l’associazione “Via delle rondini”, promotrice dell’evento -. Con il Premio Controvento vogliamo raccogliere questa eredità e farne uno strumento per riconoscere, incoraggiare e dare visibilità a persone ed esperienze che, anche lontano dai luoghi in cui si concentrano risorse e opportunità, producono nuovi saperi, elaborano visioni originali e contribuiscono alla trasformazione sociale e culturale dei territori. Ci interessa far emergere queste esperienze, metterle in relazione e contribuire a creare le condizioni perché possano crescere e generare nuovi percorsi». Il vincitore del premio verrà svelato il 29 novembre. Durante la giornata riceveranno un riconoscimento anche gli architetti Aldo Li Bianchi e Laura Galvano, già premiati a New York all’Architectural Record Awards 2026, per il loro progetto che ha saputo dare nuova vita all’antica dimora dell’avvocato Ugo Triolo, avvocato assassinato dalla mafia a Corleone nel 1978.