Ha versato quasi 15 mila euro in due tranche per l’acquisto di un prefabbricato che aveva adocchiato su un noto sito online ma della casa nessuna traccia. A cadere nelle maglie dei truffatori è una giovane imprenditrice agrigentina che ha denunciato l’accaduto alla polizia. Tutto è cominciato navigando su internet.

La donna è rimasta colpita dall’offerta di un prefabbricato che era intenzionata ad acquistare. Dopo aver contattato i venditori, ed essersi messa d’accordo su prezzo e modalità, ha sborsato 15 mila euro in due tranche. Del prefabbricato, così come dei venditori, però nessuna traccia. Al via le indagini per risalire, tramite gli indirizzi IP, all’identità dei truffatori.