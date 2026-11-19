Truffe, imprenditrice versa 15 mila euro per un prefabbricato ma la casa non arriva
Dopo aver contattato i venditori, ed essersi messa d’accordo su prezzo e modalità, ha sborsato 15 mila euro in due tranche.
Ha versato quasi 15 mila euro in due tranche per l’acquisto di un prefabbricato che aveva adocchiato su un noto sito online ma della casa nessuna traccia. A cadere nelle maglie dei truffatori è una giovane imprenditrice agrigentina che ha denunciato l’accaduto alla polizia. Tutto è cominciato navigando su internet.
La donna è rimasta colpita dall’offerta di un prefabbricato che era intenzionata ad acquistare. Dopo aver contattato i venditori, ed essersi messa d’accordo su prezzo e modalità, ha sborsato 15 mila euro in due tranche. Del prefabbricato, così come dei venditori, però nessuna traccia. Al via le indagini per risalire, tramite gli indirizzi IP, all’identità dei truffatori.