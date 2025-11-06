Apertura

Bruciato il portone di una palazzina a Favara, indagini 

Non è chiaro se si sia trattato di un raid vandalico o di un gesto mirato nei confronti di qualcuno

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa di un incendio che ha danneggiato il portone di ingresso di una palazzina di quattro piani in una strada di via Capitano Callea, nel centro di Favara. Qualcuno, la scorsa notte, ha cosparso il portone con del liquido infiammabile e ha apricato le fiamme.

Sono stati alcuni residenti dello stabile ad accorgersi del rogo e spegnerlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Non è chiaro se si sia trattato di un raid vandalico o di un gesto mirato nei confronti di qualcuno. 

