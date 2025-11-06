Sicilia by Italpress
Maria Grazia Milli a capo del Compartimento Polizia Stradale per la Sicilia Orientale
CATANIA (ITALPRESS) – Si è insediato il nuovo dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Sicilia Orientale di Catania. E’ una donna. Si tratta del Primo Dirigente della Polizia di Stato, Maria Grazia Milli. Subentra a Nicola Spampinato, andato in quiescenza. Laureata in Giurisprudenza all’Università di Roma “Sapienza”, Maria Grazia Milli è entrata in Polizia […]
Redazione
