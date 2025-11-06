Sicilia by Italpress

Maria Grazia Milli a capo del Compartimento Polizia Stradale per la Sicilia Orientale

CATANIA (ITALPRESS) – Si è insediato il nuovo dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Sicilia Orientale di Catania. E’ una donna. Si tratta del Primo Dirigente della Polizia di Stato, Maria Grazia Milli. Subentra a Nicola Spampinato, andato in quiescenza. Laureata in Giurisprudenza all’Università di Roma “Sapienza”, Maria Grazia Milli è entrata in Polizia […]

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione
0 commenti
Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Caltanissetta

Evasione fiscale e riciclaggio, sequestrato mezzo milione di euro a due imprenditori
Apertura

Cuffaro, l’imprenditore di Favara, le cimici nel salotto e quei 25mila euro…
Sicilia by Italpress

Maria Grazia Milli a capo del Compartimento Polizia Stradale per la Sicilia Orientale
Apertura

L’inchiesta su Cuffaro e le indagini “appalti e mazzette” ad Agrigento: diversi “punti di contatto”
Apertura

Bruciato il portone di una palazzina a Favara, indagini 
Agrigento

L’Omceo celebra le Giornate siculo-calabre di Medicina del lavoro