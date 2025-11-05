Bodybuilding, Angelo Iacono Quarantino conquista primo posto all’“Italian Final Pro Qualifier” di Firenze

Prosegue la stagione di grandi risultati per Angelo Iacono Quarantino, atleta del team Muscle & Fitness di Siculiana, allenato dal coach Paolo Spataro.

Domenica 2 novembre, a Firenze, si è disputata la gara nazionale di bodybuilding “Italian Final Pro Qualifier”, competizione ufficiale PCA che ha riunito i migliori atleti italiani del settore, dove Iacono Quarantino ha confermato l’eccellente stato di forma mostrato nelle precedenti competizioni, conquistando il primo posto nella propria categoria.

Grande soddisfazione per il coach Paolo Spataro e per tutto il team Muscle & Fitness, che continua a distinguersi nel panorama del bodybuilding nazionale grazie a impegno, professionalità e costanza di risultati.

Dopo questo nuovo traguardo, Angelo Iacono Quarantino è già proiettato verso il prossimo obiettivo: tra due settimane sarà impegnato ai campionati mondiali PCA in Galles, dove rappresenterà l’Italia e cercherà di concludere la stagione nel migliore dei modi.