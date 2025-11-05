Atletica

Bodybuilding, Angelo Iacono Quarantino conquista primo posto all’“Italian Final Pro Qualifier” di Firenze

Prossima tappa ai campionati mondiali PCA in Galles

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Prosegue la stagione di grandi risultati per Angelo Iacono Quarantino, atleta del team Muscle & Fitness di Siculiana, allenato dal coach Paolo Spataro.

Domenica 2 novembre, a Firenze, si è disputata la gara nazionale di bodybuilding “Italian Final Pro Qualifier”, competizione ufficiale PCA che ha riunito i migliori atleti italiani del settore, dove Iacono Quarantino ha confermato l’eccellente stato di forma mostrato nelle precedenti competizioni, conquistando il primo posto nella propria categoria.

Grande soddisfazione per il coach Paolo Spataro e per tutto il team Muscle & Fitness, che continua a distinguersi nel panorama del bodybuilding nazionale grazie a impegno, professionalità e costanza di risultati.

Dopo questo nuovo traguardo, Angelo Iacono Quarantino è già proiettato verso il prossimo obiettivo: tra due settimane sarà impegnato ai campionati mondiali PCA in Galles, dove rappresenterà l’Italia e cercherà di concludere la stagione nel migliore dei modi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Sicilia by Italpress

Romano: “Non è un errore ma un orrore giudiziario, io non c’entro nulla”
Palermo

Cammina per strada e si accascia a terra senza vita: tragedia a Palermo
Ultime Notizie

Inchiesta Cuffaro, la lite con Sammartino: ‘Ora gli faccio la guerra sui giornali’
Politica

Sicilia: primo ok Senato a incompatibilità assessore-deputato
Politica

Porto Empedocle, i Revisori dei conti certificano il fallimento dell’amministrazione Martello
Palermo

Litiga con impiegato Rap e lo investe con la moto, indagini