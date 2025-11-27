Apertura

Cade in un pozzo senz’acqua profondo 30 metri, salvato dai Vigili del fuoco

Intervenuto personale specializzato che ha proceduto con tecniche Tpss (Tecniche di primo soccorso sanitario)

Pubblicato 60 minuti fa
Da Redazione

Un uomo di 52 anni è stato recuperato dai Vigili del fuoco in un pozzo senz’acqua in contrada Amabilina, a Marsala, a una profondità di 30 metri. La squadra del distaccamento è arrivata sul posto e ha provveduto con una manovra di calata a raggiungere l’infortunato che non era in pericolo di vita.

Considerate le difficoltà nel recupero dovute allo spazio ridotto e la profondità del pozzo, si è reso necessario l’intervento di personale in possesso della specializzazione di Saf avanzata. Il malcapitato è stato immobilizzato con tecniche Tpss (Tecniche di primo soccorso sanitario) su una tavola spinale e con una manovra di recupero è stato consegnato al personale sanitario presente sul posto. L’intervento ha avuto una durata di circa 3 ore.

