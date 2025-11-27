Agrigento

In auto verso Agrigento con 50 grammi tra hashish, cocaina e marijuana: due arresti 

A bordo di un'auto percorrevano la strada statale 189 in direzione di Agrigento

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

I carabinieri della stazione di Lercara Friddi, durante un servizio di pattuglia, hanno arrestato due extracomunitari di 27 anni, che a bordo di un’auto percorrevano la strada statale 189 in direzione di Agrigento. Fermati e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di oltre 50 grammi tra cocaina, marijuana e hashish e della somma di 870 euro. Tutti gli arresti sono stati convalidati dal gip.

