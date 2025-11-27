Cinque lavoratori in nero in una cooperativa, denunciati due imprenditori

Cinque lavoratori in nero su 18 presenti. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri in una cooperativa di Scordia nel Catanese durante una serie di controlli effettuati, insieme al personale del Nucleo ispettorato del lavoro di Catania, per contrastare il fenomeno del caporalato. Per l’attività imprenditoriale è stata disposta la sospensione. I militari, con il supporto dei mediatori culturali del progetto ‘Supreme’ hanno passato al setaccio diverse aziende agricole nelle aree di Mineo e Scordia, scoprendo diverse irregolarità. In particolare, il titolare 61enne di una cooperativa di Scordia, che si occupa di vendita all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi, è stato denunciato per omessa sottoposizione a visita medica dei lavoratori dipendenti.

Analoga situazione è stata riscontrata a Mineo in un’azienda che si occupa della raccolta di pomodori. Anche in questo caso, il responsabile della società, un 32enne residente a Caltagirone, è stato denunciato in stato di libertà per l’omessa visita medica dei dipendenti. Complessivamente sono state contestate sanzioni amministrative per 29.800 euro ed elevate ammende per 2.846 euro. Inoltre, sono stati recuperati contributi previdenziali e premi assicurativi per un ammontare di 4.030 euro.