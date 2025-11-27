Lotta al traffico di droga, arrestati 4 spacciatori

I Carabinieri delle Compagnie di Monreale, Corleone e Lercara Friddi anche con il supporto delle unità cinofile di Palermo Villagrazia, nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga effettuate nei territori di competenza, hanno arrestato 4 uomini di età compresa tra i 27 e i 46 anni, tutti già noti alle forze di polizia e ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Stazione di Monreale, dopo aver eseguito un mirato servizio di osservazione, hanno perquisito l’abitazione di un 46 palermitano; il fiuto di Nadia, cane specializzato nella ricerca di stupefacenti, ha consentito di rinvenire occultati in vari punti dell’appartamento, un panetto di hashish del peso di 104 grammi, 75 grammi di cocaina suddivisa in tre involucri termosaldati e 38 fiale di steroidi anabolizzanti di vietata commercializzazione sul territorio nazionale. Oltre alla droga è stato rinvenuto materiale vario per il confezionamento e la somma di 3.770 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

In un altro servizio, i Carabinieri della Compagnia di Corleone hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne del luogo che, a bordo di un pullman di linea, ha assunto durante il viaggio un atteggiamento nervoso ed agitato; particolare che non è passato inosservato ad un Brigadiere libero dal servizio presente sullo stesso mezzo.

Il militare ha contattato i colleghi in servizio di pattuglia e al capolinea, l’indagato è stato fermato e perquisito. All’interno degli indumenti dell’uomo, è stato trovato un panetto di hashish del peso di 100 grammi.

Infine, i Carabinieri della Stazione di Lercara Friddi, durante un servizio di pattuglia, hanno arrestato due extracomunitari di 27 anni, uno dei quali riconosciuto dai militari perché già controllato in altre attività di servizio che, all’interno di un’autovettura stavano percorrendo la strada statale 189 in direzione di Agrigento. Fermati e sottoposti ad un accurata perquisizione, sono stati trovati in possesso di oltre 50 grammi tra cocaina, marijuana e hashish e della somma di 870 euro.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo e di Termini Imerese mentre la droga sequestrata, è stata inviata al Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti quantitativi e qualitativi.

Infine, nell’ambito dei controlli eseguiti dai militari, i Carabinieri della Stazione di Gangi hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 66 anni che, alla guida sotto l’effetto di stupefacenti, è andato ad impattare con la propria autovettura contro un altro veicolo in sosta, senza fortunatamente ferire nessuno.