Apertura

Caltabellotta, abbandonano rifiuti in un’area pubblica: due denunciati

L’area interessata, estesa per circa 25 metri quadrati e di proprietà regionale, è stata sottoposta a sequestro.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

A conclusione di una mirata attività d’indagine, i Carabinieri della Stazione di Caltabellotta hanno denunciato in stato di libertà due persone, ritenute responsabili del reato di gestione non autorizzata di rifiuti, ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 152/2006.
Le indagini, avviate in seguito a ripetuti abbandoni di rifiuti, hanno consentito – anche grazie all’installazione di telecamere nella zona – di individuare e documentare i comportamenti illeciti da parte dei due soggetti, sorpresi mentre scaricavano materiali di varia natura lungo via Reggia Trazzera.
L’area interessata, estesa per circa 25 metri quadrati e di proprietà regionale, è stata sottoposta a sequestro. L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio volto al contrasto degli illeciti ambientali e alla tutela del decoro urbano e della salute pubblica.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Il Lions Club Agrigento Host adotta un’aiuola e la dedica alla memoria  dei migranti morti in mare
Ultime Notizie

Isole minori, Confesercenti: “tavolo urgente sui collegamenti”
Agrigento

Sorpresi in giro con la droga e con un coltello, una denuncia e tre segnalazioni
Apertura

Realmonte, minaccia i familiari con una pistola: arrestato 73enne
Agrigento

Concluso il 75° Convegno Nazionale di Studio dei Giuristi Cattolici Italiani
PRIMO PIANO

Maxi sequestro di prodotti non sicuri per Halloween: sanzione per oltre 25mila euro