Caltabellotta, abbandonano rifiuti in un’area pubblica: due denunciati

A conclusione di una mirata attività d’indagine, i Carabinieri della Stazione di Caltabellotta hanno denunciato in stato di libertà due persone, ritenute responsabili del reato di gestione non autorizzata di rifiuti, ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

Le indagini, avviate in seguito a ripetuti abbandoni di rifiuti, hanno consentito – anche grazie all’installazione di telecamere nella zona – di individuare e documentare i comportamenti illeciti da parte dei due soggetti, sorpresi mentre scaricavano materiali di varia natura lungo via Reggia Trazzera.

L’area interessata, estesa per circa 25 metri quadrati e di proprietà regionale, è stata sottoposta a sequestro. L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio volto al contrasto degli illeciti ambientali e alla tutela del decoro urbano e della salute pubblica.



