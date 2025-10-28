Caltanissetta

Sorpresi con un motorino rubato, denunciati due ventenni

Il mezzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario

Pubblicato 29 minuti fa
Da Redazione

Due ventenni di Niscemi sono stati denunciati dalla polizia alla procura di Gela per il reato di ricettazione in concorso. I due sono stati fermati nella tarda serata di sabato mentre transitavano nel centro storico di Niscemi con un ciclomotore che, ai controlli, è risultato intestato a una terza persona ma non risultava inserito nella banca dati interforze tra i mezzi rubati. Contattato il proprietario motorino attraverso i documenti trovati nel porta oggetti, i poliziotti hanno accertato che il mezzo, parcheggiato poco prima a pochi isolati, era stato rubato. I due sono stati denunciati per ricettazione.

