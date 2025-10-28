Ha accoltellato alla schiena un 35enne: identificato e denunciato 19enne

Un ragazzo di diciannove anni, A.M., è stato denunciato dalla polizia di Palermo perché ritenuto responsabile dell’accoltellamento avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Chiavettieri.

La vittima, un 35enne, è stato colpito alla schiena con due fendenti ma le sue condizioni non sono gravi. L’identificazione del 19enne è stata resa possibile anche grazie ad alcune testimonianze e all’analisi delle telecamere presenti sul luogo dell’aggressione. Determinante anche il tempestivo intervento assicurato dagli agenti del dispositivo di ordine e sicurezza pubblica a presidio delle zone rosse.

Il giovane è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale a causa della condotta aggressiva tenuta durante una perquisizione effettuata dagli agenti della Squadra Mobile.