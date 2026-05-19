Camastra e Naro piangono il piccolo Manfredi Francesco: proclamato il lutto cittadino

Profondo dolore nelle comunità di Camastra e Naro per la prematura scomparsa di un bambino di appena tre mesi. Una notizia che nelle ultime ore ha scosso l’intero territorio, lasciando sgomento e tristezza tra familiari, amici e cittadini.

Secondo le prime informazioni emerse, il piccolo Manfredi Francesco Spadaro, sarebbe deceduto in seguito a una gastroenterite virale. La tragedia ha suscitato grande commozione nelle due comunità agrigentine, che si sono strette attorno al dolore della famiglia in questo momento così difficile. Per la giornata di domani, 20 maggio, in occasione dei funerali che si terranno alle ore 16:00 presso la Chiesa di San Francesco a Naro, è stato proclamato il lutto cittadino. “In questo momento di immensa tristezza, Naro si unisce in silenzio e preghiera al dolore dei familiari, degli amici e di quanti hanno voluto bene al piccolo Manfredi”; scrive il sindaco Milco Dalacchi.

A Camastra, l’uscente sindaco Dario Gaglio, appresa la notizia ha sospeso il comizio elettorale: “Di fronte a un dolore così grande, ogni parola politica perde importanza”, ha dichiarato Gaglio.