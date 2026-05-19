Sposini morti in incidente a Sciacca, 50enne indagato per omicidio stradale 

La procura della Repubblica di Sciacca ha iscritto nel registro degli indagati, per l’ipotesi di reato di omicidio stradale, l’uomo che si trovava alla guida dell’Audi coinvolta nel tragico incidente in cui hanno perso la vita i due turisti americani Elisabeth Graham e Luke Alan Lionverger. Si tratta di F.C., cinquantenne, originario di Menfi. Lo scrive il Giornale di Sicilia. L’uomo era al volante dell’auto insieme alla figlia ventiduenne. Entrambi sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita.

L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto per permettere agli inquirenti di eseguire tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Nell’incidente – avvenuto domenica scorsa tra le contrade San Giorgio e Macauda – sono deceduti due turisti americani in viaggio di nozze, Elisabeth Graham e Luke Alan Lionverger residente in New Mexico. I due giovani dopo aver visitato Venezia erano venuti in Sicilia, prima a Palermo poi nell’agrigentino dove hanno trovato la morte.