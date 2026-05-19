Agrigento, il presidente Pendolino traccia bilancio di un anno di mandato

Ad un anno dall’insediamento ai vertici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il presidente Giuseppe Pendolino Presenti, ha tracciato un bilancio di questo primo anno, evidenziando, tra gli altri, i forti investimenti su scuole e rete viaria. Per questi due settori di intervento sono stati appaltati oltre 70 milioni di euro, tra cui i fondi di bilancio post assestamento (10.500.000 per le strade, 4 milioni per le scuole e 2,5 milioni per gli immobili di proprietà dell’Ente). Tra i numerosi lavori appaltati sulla rete viaria ha evidenziato un asse viario strategico, ovvero il collegamento tra le SS 115 e 189, la cosiddetta strada Mare Monti, che ha ricevuto un finanziamento regionale di oltre 19 milioni di euro per i quattro lotti del progetto).

Pendolino ha evidenziato il notevole sforzo dell’Ente nel miglioramento delle condizioni degli immobili scolastici, e l’impegno in settori strategici come Ambiente, Turismo e Cultura, le attività di bonifica, controllo e repressione sul territorio per abbandono di rifiuti e reati contro l’ambiente, la ripresa delle attività di promozione con contributi ai comuni e partecipazione ad importanti eventi fieristici nazionali. Evidenziata anche l’attività dell’Ufficio di protezione Civile, con la nuova sala operativa e il sistema di monitoraggio dei corsi d’acqua per prevenire il rischio esondazioni, e l’aumento delle ore lavorative settimanali per il personale ex precario da 30 a 34.