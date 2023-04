Campobello di Licata, irregolarità in casa di riposo: denunciata titolare 

Una quarantenne agrigentina responsabile di una casa di riposo a Campobello di Licata è stata denunciata per l’ipotesi di reato di omessa notifica all’autorità di Pubblica sicurezza delle persone alloggiate. I carabinieri del Nas, insieme ai militari dell’Arma del Comando provinciale di Agrigento, hanno effettuato un controllo sulla Rsa. Al setaccio tutta la documentazione della struttura e del personale in servizio oltre a verificare le condizioni degli anziani.

Al termine dell’accertamento sono state rilevate alcune criticità e, in particolare, la non comunicazione all’autorità delle persone che alloggiavano. Inoltre è emerso anche che la struttura ospitava due anziani in più rispetto a quanto previsto dalle autorizzazioni. Per questo motivo è scattata la denuncia a carico della responsabile della casa di riposo.