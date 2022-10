Canadair si schianta sull’Etna, morti 2 piloti

Il Canadair dei Vigili del Fuoco aveva fatto da poco rifornimento in mare, nella zona davanti a Giarre, per poi riprendere l'operazione di spegnimento dell'incendio che si è sviluppato nella zona di monte Calcinera. Allo schianto, secondo alcuni testimoni presenti sul posto, ha fatto seguito un'esplosione, che ha causato un vasto rogo. Sul posto sono già presenti i vigili del fuoco, compresa una squadra degli esperti Speleo alpino fluviale (Saf). Presente anche un elicottero del corpo forestale della Regione Siciliana.

AGGIORNAMENTO DELLE 17.29

Sarebbe stato l'urto della carena contro la costa della montagna a far precipitare nel primo pomeriggio di oggi il Canadair 28 dei Vigili del Fuoco durante le attività di spegnimento dell'incendio boschivo in corso sul Monte Calcinera, nel comune di Linguaglossa, in provincia di Catania. Lo rendono noto il Dipartimento della protezione civile e il Coem (Comunicazione in Emergenza) del Ministero dell'Interno, spiegando che al momento nell'area sono al lavoro le squadre di ricerca e soccorso.

AGGIORNAMENTO DELLE 17.44

"I miei funzionari hanno visto l'aereo schiantarsi in un vallone scosceso a sud di Linquaglossa, secondo alcuni avrebbe toccato con la fusoliera o con un ala il monte prima di esplodere". Questo è quanto dice il responsabile della protezione civile della Regione Siciliana Salvo Cocina che sta raggiungendo il luogo del disastro. Cocina aggiunge: "L'incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 16, l'aereo aveva caricato l'acqua nel tratto di mare davanti a Giarre e stava per scaricarla a sud di Linguaglossa, sul monte Calcinera dove da ieri sera è divampato un grosso incendio boschivo". L'aereo precipitato ha la sigla Can28.

AGGIORNAMENTO DELLE 09 26

Sono riprese, a monte Calcinera, nel Catanese, le ricerche dei due piloti che ieri pomeriggio erano a bordo del Canadair 28 precipitato durante un'operazione di spegnimento di un incendio nella zona.

Erano state sospese ieri sera dopo l'arrivo del buio.

Alle ricerche partecipano i vigili del fuoco, che utilizzeranno anche droni, e personale del Corpo Forestale e della Protezione civile regionale.

In un video dell'incidente, girato con un telefono cellulare, si vede il Canadair che vola su monte Calcinera, effettuare un 'lancio' sulle fiamme dell'acqua con cui si era rifornito in mare, abbassarsi e urtare con la carena sul terreno e poi esplodere.

La deflagrazione ha causato anche un incendio che ha reso ancora più difficile l'intervento dei soccorritori e le ricerche dei due piloti a bordo, che non sono stati ancora trovati.

Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Randazzo, coordinati dalla Procura di Catania.