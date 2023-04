Canicattì, brucia il furgone di una imprenditrice: indagini 

Fiamme a Canicattì dove un incendio ha danneggiato pesantemente la parte anteriore di un furgone di proprietà di una imprenditrice di trentasettenne anni del posto. Il rogo è avvenuto nella notte tra lunedì’ e martedì in via Corsello. Il veicolo, di proprietà della donna, è in uso ad un operaio di 46 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Ingente il danno al furgone Ford Transit. Presenti anche i carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini. Non è ancora chiara la causa dell’incendio e sono in corso accertamenti per stabilirne la natura.