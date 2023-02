Canicattì, furti di auto e moto: indagano le forze dell’ordine

Tre auto e due scooter spariti nel nulla nel giro di poche ore. Nuova raffica di furti a Canicattì dove gli sfortunati proprietari dei mezzi non hanno potuto fare altro che prendere atto della sparizione e denunciare tutto alle forze dell’ordine.

In un garage di via Cuba sono stati rubati due scooter Vespa di proprietà di un settantaduenne del posto. In via Casella, invece, un sessantottenne ha denunciato la scomparsa di una Alfa Romeo 156. E altri due furti sono stati messi a segno in Largo Aosta e via Toti: nel primo caso è stata rubata una Passat di proprietà di un commerciante cinquantenne mentre nel secondo è sparita una Panda Cross.

Altri due veicoli, di cui era stato denunciato il furto, sono stati invece ritrovati. La Fiat Punto di un trentasettenne e un’altra Punto di proprietà di un quarantaseienne. Indagano le forze dell’ordine.