Canicattì, raid vandalici e furti di auto: indagini

Vandali in azione a Canicattì. Diverse automobili in sosta sono state prese di mira da ignoti che, armati di un oggetto appuntito, hanno squarciato le gomme. A fare la scoperta sono stati i proprietari dei veicoli che non hanno potuto fare altro che presentare una denuncia agli agenti del locale Commissariato.

E sempre a Canicattì, nella notte tra sabato e domenica, si è registrato il furto di un’auto. Il mezzo si trovava parcheggiato sotto casa del proprietario del veicolo, un cinquantenne del posto. L’uomo, preso atto della sparizione, si è recato dai poliziotti a sporgere denuncia.