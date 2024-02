Canicattì, 46enne scomparso da Comunità: è stato ritrovato

E’ stato ritrovato dagli agenti del commissariato di Canicattì Edoardo Giacchetti 46 anni di Castrofilippo. L’uomo con problemi psichici si era allontanato da giorno 4 febbraio dalla Cooperativa Sociale Pegaso dove era ospitato. Il Comune, dopo le interlocuzioni con la Prefettura di Agrigento, ha attivato nella giornata di oggi il centro operativo comunale di Protezione civile per cercare la persona scomparsa. “Informiamo – si legge nell’ordinanza a firma del sindaco Corbo– che da stamane è stato attivato il Coc di Protezione civile al fine di coadiuvare le autorità competenti nella ricerca del cittadino scomparso, la cui indole potrebbe comportare rischi sia per la salute dello stesso che per la pubblica e privata incolumità. Si invita la cittadinanza alla prudenza”.