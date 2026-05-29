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Canicattì, uomo trovato senza vita dentro un’auto: disposta autopsia

Secondo una prima ipotesi l’uomo si sarebbe tolto la vita utilizzando un'arma da fuoco

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il corpo senza vita di un uomo di 61 anni è stato trovato nei pressi di via Carlo Alberto a Canicattì. Il cadavere è stato rinvenuto all’interno dell’auto; secondo una prima ricostruzione, l’uomo che dopo la morte del padre viveva da solo, si sarebbe tolto la vita utilizzando un’arma da fuoco.

Lanciato l’allarme sul posto oltre i sanitari del 118 ci sono i Carabinieri della compagnia di Canicattì e i militari della sezione scientifica provenienti da Agrigento che si stanno occupando di effettuare i rilievi e ricostruire l’accaduto. Sul corpo è stata effettuata una prima ispezione cadaverica; la Procura della repubblica di Agrigento ha disposto l’autopsia.

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