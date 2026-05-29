S.Margherita di Belice, auto prende fuoco mentre è in marcia: illesi gli occupanti

Momenti di apprensione in via Umberto I, a Santa Margherita di Belice, dove un’auto, una Fiat Punto vecchio modello, è stata interessata da un principio d’incendio sviluppatosi nel vano motore. Illesi gli occupanti del veicolo; accortisi del fumo proveniente dall’auto, sono scesi immediatamente dal mezzo e si sono messi in salvo e hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme evitando che l’incendio si propagasse all’abitacolo. Successivamente è stata effettuata la messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata. (Foto il Futuro dipende da te”